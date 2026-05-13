◆米大リーグパイレーツ３―１ロッキーズ（１２日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）昨季のサイ・ヤング賞右腕、パイレーツのＰ・スキーンズ投手（２３）が本拠のロッキーズ戦で８回を２安打無失点、１０三振を奪って６勝目（２敗）を挙げた。初回から絶好調で最初の６人をすべて三振に仕留めた。５回２死からジョンストンに死球を与えたが６回までノーヒット。７回１死でモニアクに左中間安打されて快挙を逃