フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪銀メダル、世界選手権金メダルの坂本花織（シスメックス）が１３日、神戸市内で引退会見に臨む。会見を前に、報道陣には坂本直筆のメッセージカードが配布された。◇メッセージメディアの皆さまへこれまでたくさん取材していただき、そして温かく報道・記事にしてくださり本当にありがとうございました。競技を続けていく中で、メディアを通して私の言葉や演技、さまざま