資料 香川県丸亀市は小学3年生までの女子を対象にサッカー教室を開催します。参加料は無料です。 初回は2026年5月17日で、キッズ（年中・年長）のクラスが午後5時～6時、U9（小学1 ～3年）のクラスが午後6時10分～7時10分です。以降毎月1回ずつ、2027年3月まで11回開催します。各回とも各クラス先着24人で、毎回申し込みが必要です。 場所はＪフット丸亀（丸亀市蓬莱町）です。参加者は、動