最近、タイで太極旗入りの帽子をかぶった男が、大量の武器を所持していた疑いで逮捕された。大規模な武器密売への関与が疑われる中国人だった。今月8日、この中国人男性が乗っていた車両が横転事故を起こし、車内から武器が見つかったことで、単なる交通事故と思われていた事件は大きな事件へと発展した。当時、この男は「韓国」の文字と太極旗が入った帽子をかぶり、タイ警察に連行された。この男の自宅からは、銃や爆弾、弾薬な