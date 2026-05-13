日本オリンピック委員会（JOC）副会長で日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟（JBLSF）会長を務めていた北野貴裕氏が嫌韓発言をめぐる議論の末に結局辞任した。NHKと日刊スポーツなどによると、JOCは12日に北野副会長の辞任届けを受理したと明らかにした。JBLSFも同日北野会長が辞任したと発表した。北野氏は連盟を通じ「私自身の不適切な発言により、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお