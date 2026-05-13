グループBTS（防弾少年団）のメンバーであるJUNG KOOK（ジョングク）や、大企業の会長など韓国資産家の個人情報を盗用して資産380億ウォン（約40億円）を盗み出したハッキング組織の、残る主犯格1人が13日、韓国に送還された。主犯格の国籍は中国だ。また別の主犯格（中国人）1人は昨年8月に送還されて現在裁判を受けている。韓国法務部は、海外ハッキング犯罪組織の主犯格である中国人のA（40）を同日午前、タイ・バンコクから仁