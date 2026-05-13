メジャーリーグ（MLB）でプレーする外野手の李政厚（イ・ジョンフ、サンフランシスコ・ジャイアンツ）と金慧成（キム・ヘソン、LAドジャース）は2017年にKBO（韓国プロ野球）リーグのネクセン（現キウム）ヒーローズに入団した同期だ。李政厚が1次指名、金慧成が2次1巡目の指名を受けた。2人は現在、世界最高リーグに舞台を移して競争している。李政厚は2023年12月にサンフランシスコと6年・1億1300万ドル（約178億円）で契約し、