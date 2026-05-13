世界的な社会学者である米ペンシルベニア州立大学のサム・リチャード教授が、最近韓国国内で話題を集めたお笑い芸人イ・スジの幼稚園風刺コンテンツに対する見解を明らかにした。リチャード氏は9日、自身のYouTubeチャンネルに「最近の韓国の動画の中で最も衝撃的」というタイトルで、幼稚園の先生を演じたイ・スジの動画を見た感想を伝えた。リチャード氏は「（動画を見ながら）本当に笑えたが、一方では重い気持ちなった」とし、