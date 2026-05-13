6人組グループ・SixTONESの田中樹が、12日深夜放送の日本テレビ系音楽番組『夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（深0：24〜深0：54）で、休養中のtimelesz・菊池風磨に代わってMCを務めた。【写真】かっこよ！上半身裸で拍子を飾った菊池風磨＆田中樹田中はスタジオで「こんばんは、菊池風磨です」とおどけて“自己紹介”。隣に座る畑芽育は即座に「違います」と否定した。田中は代理MCを受ける際に菊池から電話があったことを