元櫻坂46の菅井友香が、女優として活動の幅を広げている。現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』に、前田利家の妻・まつ役で出演中だ。まつは、学問や武芸に長けた賢妻で、激動の戦国時代を利家とともに力強く生き抜いた女性として知られる。【色っぽい…】不倫男に迫られ玄関で“行為”を…ガチお嬢様・菅井友香の濃厚シーンなどをじっくり見る前田利家の妻・まつを演じる菅井（『豊臣兄弟！』公式Xより）ただ、優秀である