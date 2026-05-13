不二家のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」と、ミルキーをイメージしたスイーツを多数取り揃えたカフェ業態「ペコちゃんmilkyタイム」にて20日より、竹下製菓との初のコラボレーション商品「ブラックモンブランmilkyドーナツ」を期間限定で販売する。【画像】不二家×ブラックモンブラン、プレゼント企画も九州地方を中心に長年親しまれているロングセラーアイス「ブラックモンブラン」とコラボレーションし、チョコ