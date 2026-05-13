5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが表紙を飾る雑誌『S Cawaii! ME 2025 SUMMER』特別版（7月8日発売）の2回重版が決定した。【番組カット】花火をバックに！“爆裂“ポーズを披露する曽野舜太同誌は、再販希望のリクエストが多数寄せられたことから、重版が決定。１回目の重版が即完売したため、2回重版となった。発売から10ヶ月を過ぎての重版は同誌史上初となる。裏表紙はONE N’ ONLYが飾り、通常版と特別版の掲載する