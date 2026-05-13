◇ア・リーグアストロズ―マリナーズ（2026年5月12日ヒューストン）アストロズの今井達也投手（28）が12日（日本時間13日）、本拠地ダイキン・パークで行われたマリナーズ戦に先発登板。4月10日の同カード以来、32日ぶりのメジャー復帰登板を果たしたが、4回を5安打6失点で降板した。初回は直球とスライダーを主体に3者凡退の好スタート。しかし、2回につかまった。先頭打者に四球を許し、次打者アロザレーナに左越えの2