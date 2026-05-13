クルーズ船「MVホンディウス号」から4月に下船した1人がハンタウイルスに感染した疑いのあるイギリス領のトリスタンダクーニャ島に、イギリス陸軍医療隊がパラシュートで医療物資を空中投下した。最寄りの有人島から2400km離れており、滑走路がないため空中投下となったという。南大西洋にぽつんと浮かぶ島に空中投下カメラが捉えたのは、島の上空を飛ぶ輸送機。後部ハッチから次々と飛び降りるのは、イギリス陸軍の医療部隊だ。大