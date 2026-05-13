仕事とはいえ、食品SMの新店や新業態店を訪れるのは楽しい。だが期待しすぎると感想は辛口になってしまうので要注意だ。昔のこと、「陳腐化した売場」と表現したら当該企業の商品部長に「心が折れる」と苦言を呈された。プロが考え尽くした棚割を、何の苦労もしていない、生意気盛りの記者から評価されるのは我慢ならなかったのだろう。▼GWを利用し、愛知県にオープンしたPPIHの新業態店を訪問した。メディアも連日活況ぶりを報