美眉のプロSAORIです。ここ数年トレンドだった平行眉。「なんだか垢抜けない」「顔がぼやける」と感じる方も増えています。今回は平行眉から今っぽ美人アーチ眉へアップデートする方法をプロ目線で解説します。【詳細】他の記事はこちらPOINT?：眉山の位置を正しく設定するアーチ眉で一番重要なのが眉山の位置。ここがズレると一気に古い印象やキツい印象になってしまいます。眉山は黒目の外側〜目尻の間に設定し、高くしすぎず骨