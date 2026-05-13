ダイソーの『エマージェンシーホイッスル（蓄光タイプ）』が、100円とは思えない高スペックぶりでした。日本音響研究所監修＆実用新案登録済みという本格派で、軽く吹くだけでも大音量。さらに暗闇で光る蓄光仕様や、便利なクリップ、安全パーツ付きストラップまで搭載されています。要チェックです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：エマージェンシーホイッスル（蓄光タイプ）価格：￥110（税込）サイズ（約）：縦74×横