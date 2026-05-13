ウェスティンホテル東京は、平日と土休日で異なる抹茶スイーツやセイボリーを用意する「抹茶アフタヌーンティー」を5月1日から6月30日まで提供する。平日は、あんずのコンポートや黒豆を合わせた抹茶ティラミスや、ホワイトチョコレートと抹茶ガナッシュ、抹茶のモンブランタルト、抹茶のブランマンジェなどのスイーツに、スモークダックとオレンジコンフィチュールのトルティーヤ、クランベリーとフォアグラのパルフェなどのセイ