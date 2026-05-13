ダイソーで見つけたUSB充電器が想像以上に優秀でした。￥770（税込）ながら、バッテリー残量1桁のスマホでも約1時間で90％前後回復できる超速充電に対応。さらに2台同時充電OK、PSEマーク付きと機能性も安全性も充実しています。充電し忘れた！という忙しい朝の救世主になってくれること間違いなしですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：超速USB充電器 PD+Quick Charge 2ポート 20W価格：￥770（税込）入力：AC100V〜24