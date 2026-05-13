移動時や集中したいときにあると便利な耳栓。ただ、よくある“いかにも”なデザインは公共の場で使用しにくかったり、寝姿勢によっては圧迫感を感じることも。そんな悩みを解消する優秀な耳栓をセリアで発見しました！耳から外側に出っ張らないフラットな形状が特徴。おしゃれなデザインで、イヤホン感覚で使えます！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：耳から出っ張らない耳栓価格：￥110（税込）サイズ（約）：【耳栓部・