マンチェスター・シティに所属するイングランド代表MFニコ・オライリーが、プレミアリーグのアカデミーにおける年間最優秀卒業生に選出された。12日、クラブ公式サイトが伝えている。現在21歳のN・オライリーは8歳からマンチェスター・シティの下部組織に所属し、2024年8月にトップチームデビューを果たした。アカデミー時代はミッドフィールダーとして技術を磨いていたものの、今季はジョゼップ・グアルディオラ監督によって