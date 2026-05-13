ローマに所属するアルゼンチン代表FWパウロ・ディバラが、2027年6月までの契約延長を希望しているようだ。12日、移籍市場に詳しいイタリア人ジャーナリストのニコロ・スキーラ氏が伝えている。スキーラ氏によると、今シーズン限りで契約満了を迎えるディバラは年俸250万ユーロ（約4億6000万円）＋ボーナスという条件で2027年6月まで契約を延長する準備ができているとのこと。ディバラは現在、年俸800万（約14億8000万円）ユー