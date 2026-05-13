◆ハイアット リージェンシー 東京の「モダンチャイニーズ・ハイティー」。スパイス香る独創的な中国料理とデザートをハイアット リージェンシー 東京の中国料理「翡翠宮」にて、2人の気鋭シェフが贈る「モダンチャイニーズ・ハイティー」を開催。「多彩なスパイス」をテーマに、秋川牛やオマール海老などを用いた独創的な料理や、繊細な甘みと香りのレイヤーを楽しめるデザートが並ぶ。料理長とペストリーシェフの共演が生み出す