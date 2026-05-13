マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督は、クリスタル・パレス戦に向けてスペイン代表MFロドリとウズベキスタン代表DFアブドゥコディル・クサノフの状態を説明した。12日、クラブ公式サイトが同監督のコメントを伝えている。マンチェスター・シティは、消化試合数が1つ多い首位アーセナルを勝ち点「5」差で追いかけているという状況だ。そして13日に行われるプレミアリーグ第31節延期分でホームにクリ