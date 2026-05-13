アル・ナスル（サウジアラビア）に所属するポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが、切り替えを強調した。サウジ・プロフェッショナルリーグ（SPL）第32節延期分が12日に行われ、首位アル・ナスルは2位アル・ヒラルと対戦。37分にコーナーキックの流れからこぼれ球をモハメド・シマカンが叩き込んで先制に成功した。その後、試合は動かず、8分のアディショナルタイムも終わろうとしていたなか、90＋8分にアル・ヒラル