◆【和田塚〜由比ヶ浜】江ノ電さんぽガイド／フルーツ好きな店主のカフェや酒屋、ベーカリーなど4店舗を満喫せっかく鎌倉に来たのなら、江ノ電に揺られて「江ノ電さんぽ」を楽しんでみるのはいかが。今回ご紹介するのは、鎌倉駅から江ノ電で1駅の和田塚駅と、その隣の由比ヶ浜駅。交通の要として発展した由比ヶ浜大通りに沿ってセンスあふれる個店が勢揃い。六地蔵交差点の近くに数多く集まる雑貨店ほか、ベーカリーやカフェ、ワイ