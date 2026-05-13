◇ア・リーグホワイトソックス−ロイヤルズ（2026年5月12日シカゴ）ホワイトソックスの本拠地に「ムネメーター」が登場した。現在ア・リーグ2位の15本塁打をマークしている村上宗隆内野手（26）は、ロイヤルズ戦に「2番・一塁」で先発出場。16号が期待されるが、第3打席を終えて1四球2三振となっている。だが、ルーキーイヤーからその名をメジャーに刻んでいる背番号5を応援するスタンドは熱い。この日のスタンドには東