4人組バンド「SEKAI NO OWARI」のSaori（39）が12日、自身のインスタグラムを更新。舞台裏でのラッパー・ちゃんみな（27）とのツーショットを披露した。「ちゃんみなが、私たちの楽曲『LoveSong』に新しい歌詞を書いて、一緒に歌ってくれた」と報告。「打ち合わせで、スタッフさんに『一番はちゃんみなさんの歌がないので、歌う所から出てきますか？』と聞かれ、『いえ、ど頭からいます』と堂々と答えたちゃんみな。私は隣で、