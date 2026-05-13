◇インターリーグレッドソックス1―2フィリーズ（2026年5月12日ボストン）レッドソックス吉田正尚外野手（32）が12日（日本時間13日）、本拠地フェンウェイ・パークで行われたフィリーズ戦に「4番・DH」で先発出場。5試合連続のスタメンとなった一戦で、3打数1安打だった。チームは1―2で敗れ、2連敗。2回の第1打席は死球。4回2死一塁での第2打席では鋭い当たりを放ったが、二遊間寄りの守備シフトに阻まれ、遊撃正面へ