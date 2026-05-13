パンチョは5月16日、期間限定トッピング「Bigアメリカンドッグ」(390円)を「スパゲッティーのパンチョ」「キッチンパンチョ」各店舗で発売する。期間限定トッピング「Bigアメリカンドッグ」(390円)※別途スパゲッティーの注文が必要「デカいは正義!」トッピングシリーズに、Bigアメリカンドッグが登場する。最大の特徴は「全長18cm」という、お皿にも収まらない驚異のサイズ。一本一本を店内で手作りしており、外の衣はフワフワに