元テレビ朝日社員の玉川徹氏は13日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。イラン情勢の深刻な長期化で、カルビーがスナック菓子の包装に利用している石油由来のナフサ不足を受けて、スナック菓子「ポテトチップス」などを5月下旬から順次、白と黒の2色にすると発表したことに、「節約しないとまずいと思っている『民』の人々の思いの象徴ではないか」と指摘した。カルビーは12日、原材料の調達不安定