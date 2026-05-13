フィギュアスケート女子で五輪２大会連続メダルの坂本花織（シスメックス）の引退会見を、多くテレビ局が生配信する。ミラノ・コルティナ五輪の個人＆団体で銀メダルに輝き、世界選手権では２年ぶり４度目の金メダルを獲得。今季限りで現役を退くエースは、１３日午前１０時３０分から故郷の兵庫・神戸市内のホテルで引退会見を行う。在阪局の関西テレビ、朝日放送、テレビ大阪、在京局のテレビ朝日、ＴＢＳもユーチューブ上