中国のスパイとして米国で活動していたことを認めたカリフォルニア州の元市長が、連邦議員から「年間最優秀女性（ウーマン・オブ・ジ・イヤー）」として表彰されていた。米紙ニューヨーク・ポストが１２日、報じた。中国政府の違法な代理人として活動していたことを認め、１１日に市長職を辞任した元カリフォルニア州アルカディア市のアイリーン・ワン被告（５８）は、かつてジュディ・チュー下院議員（民主党）から「年間最優