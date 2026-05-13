小説家志望のライター・清繭子が、文芸作品の公募新人賞受賞者に歯噛みしながら突撃取材するこの連載。今回は特別版「小説家になりたい人が、芥川賞作家になった人に聞いてみた。」。2017年、社会人１年目の時に小説を書き始めた鳥山まことさん。50作以上応募し、2023年、ついに「あるもの」で三田文学新人賞を受賞。そしてこのたび『時の家』で野間文芸新人賞と芥川賞を受賞しました。同一作でのダブル受賞は史上初。快挙の源に
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