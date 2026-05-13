吉本新喜劇の座長を務めているお笑いコンビ・水玉れっぷう隊のアキ（５６）が１３日、ＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」にゲスト出演した。アキは芸人になる前、東映所属のスタントマンとして活動していた時期がある。活動期間は２年ほどだったが、当時はクレーンに宙づりにされるなど危険なスタントをやっていたという。「ピアノ線みたいな薄い糸でグワ〜上がっていくんですよ。ほんでそれは、責任取らなくても大丈夫