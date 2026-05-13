はなまるうどんは5月13日、肉を主役に据えた新コンセプト店舗「はなまるうどん肉店(赤坂一ツ木通り店)」(東京都港区)をオープンする。うどんチェーンなのに"肉が主役"で、たくさん食べたい方が大満足できるボリュームたっぷりなメニューが魅力だ。「はなまるうどん肉店」で食べてきた○「はなまるうどん肉店」とは!?メディア向け先行試食会に登壇した、はなまる 代表取締役社長の前田良博氏は、「はなまるうどんは2000年に香川県高