観光客でにぎわう通り沿いに立つアダム・スミスの像=2025年5月、英スコットランドのエディンバラ、真野啓太撮影アダム・スミスの『国富論』は今からちょうど２５０年前の１７７６年に刊行された。商品の売り手と買い手が、自分の利益を最大化できる選択を自由に選び競争することに基づき経済は発展する。そんな市場メカニズムを明らかにしたスミスには、「見えざる手」の言葉とともに、自由放任主義の人というイメージが根強くあ