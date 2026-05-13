【装甲騎兵ボトムズ総合模型演習 2026】 会期：10月9日～11月8日 会場：北千住マルイ7F イベントスペース（東京都足立区千住 3-92） バンダイナムコフィルムワークスは、「装甲騎兵ボトムズ」のジオラマ展「装甲騎兵ボトムズ総合模型演習 2026」を10月9日から11月8日まで北千住マルイ7F イベントスペースにて開催する。 今年の特集は、ファンからの熱