SEVENTEENが、再び日本を熱く盛り上げる。SEVENTEENは本日（13日）と14日の2日間、東京ドームで「SEVENTEEN 2026 JAPAN FAN MEETING “YAKUSOKU”」を開催する。【写真】「新たな聖地誕生」ミンギュ、日本満喫SHOT今回の公演は、ワールドツアー以来約5カ月ぶりに東京ドームを訪れる場となる。ファンの熱い声援を受け、追加席までオープンされるなど、圧倒的な人気を証明した。特に、会場に足を運べないグローバルファンのための特