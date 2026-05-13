資料 島根県で5月30日に開幕する春の高校野球・中国大会の組み合わせが12日、決まりました。 岡山大会で優勝した創志学園の初戦の相手は、島根中央（島根3位）です。30日午後4時30分に試合開始の予定です。会場は浜山公園野球場です。