ファーム・リーグのオイシックスは１３日、３月に退団した井口和朋投手との再契約を発表した。井口は昨年オフにオリックスを戦力外となりオイシックスに入団も、メキシコリーグのベラクルス・イーグルスに移籍のため３月に退団していた。しかし、ベラクルスで戦力外となり、約２か月でオイシックスに復帰することになった。井口は武相高―東農大北海道オホーツクから１５年ドラフト３位で日本ハムに入団。主に中継ぎとして２