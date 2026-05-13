ガラス玉のようなぷっくりツヤ唇を演出する「キス ４Ｄリップ」から、この夏だけの数量限定カラーが2026年6月12日（金）に登場します。キス史上最高厚膜※１の立体感と、塗りたての美しさを長時間キープする“光沢記憶処方”で話題を集めた人気リップに、毎日使いたくなる粘膜ニュアンスカラーが仲間入り♡美容液成分90％配合で、メイクしながら唇ケアまで叶えてくれる注目アイテムです。 夏限定カラ