神奈川出身の俳優・飯島直子（58）が11日、自身のインスタグラムを更新。春バラが咲く“ハマの実家”の庭を披露した。【写真】「綺麗に咲いていますね」「癒されるね」 飯島直子の実家の庭に咲く春バラ※4枚目飯島は「さかのぼること、四日前」と切り出し、YouTubeでも有名な人物と初対面のサシ飲みに出かけたことを報告。「年下ですが、包容力に、頭の良さなんだか包まれる感じがしました」とすっかり意気投合した様子をつ