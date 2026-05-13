写真家で映画監督の蜷川実花氏（53）が13日までにインスタグラムを更新。父で「世界のニナガワ」と呼ばれた日本を代表する演出家蜷川幸雄さんの命日を迎え、しのんだ。実花氏は「実家から可愛い写真がいっぱい出てきた。父と母の若い時の写真」と両親の若かりしころの写真を複数公開。「仲良しねぇ。幸せそうな2人を見てニコニコしながら過ごした父の命日でした」とつづり、「もう亡くなって10年、時がたつのははやいなぁ」と思い