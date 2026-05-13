ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したフィギュアスケート・ペアの“りくりゅう”こと、三浦璃来（24）、木原龍一（33）。4月28日に都内で現役引退会見を行い、涙を交え感謝の言葉を述べつつ、約7年間を振り返った。五輪シーズン開幕直前にフジテレビが独自で行った取材では、五輪シーズンを迎えるまでの6年間の気持ちの波を記してもらっていた。前の記事では、ペアを結成した2019年のこと、波が落ちたという結成後に直面し