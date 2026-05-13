「キリストが日本で死んだ」という伝説を知っているだろうか？【写真】青森県に実在する？キリストの墓ゴルゴタの丘で処刑されたのは実は弟のイスキリで、キリスト本人は日本に渡って余生を過ごし、106歳で亡くなった…今SNS上では、そんな伝説に基づいて行われている青森県新郷村の奇祭「キリスト祭」が大きな注目を集めている。キリスト祭は1964年から毎年6月に、キリストの墓がある「キリストの里公園」で開催。メインとなる慰