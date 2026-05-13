交通違反に反則金を課す「青切符」制度の運用が始まって1カ月。三重県内では12日、警察などが自転車の安全な利用を呼びかけました。毎年5月は、自転車の交通マナーを徹底し、安全に利用してもらう「自転車月間」に定められていて、12日は、県内で一斉に広報活動や取り締りが行われました。津市では、津警察署の警察官や警察学校の学生など約80人が、近鉄江戸橋駅や三重大学周辺の交差点などで、交通違反に反則金を課す「青切符」制