私はカナエ。夫キョウゴと結婚し、妊娠してからずっとつわりに苦しむ毎日です。病院で偶然、元同僚のユミちゃんと再会しました。彼女の家に招かれ、私はこれまでのつらい生活を打ち明けました。キョウゴのモラハラ、孤独な妊娠生活、そして義母からの言葉。限界を感じていた私に、ユミちゃんはなんと「うちで暮らさない？」と提案してくれました。戸惑いながらも、私は彼女の優しさに涙が止まりません。ユミちゃんは弁護士への相談