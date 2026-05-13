子どもの幸せを願わない親はいません。けれどその一方で、成長し巣立っていく姿に、胸が締めつけられるような寂しさを覚えることもあるでしょう。とくに息子をもつママにとって、「結婚」は喜びと同時に、大きな喪失感を伴う出来事なのかもしれません。『息子がずっと独身でいてくれたら……と思っちゃう。最近、息子が結婚して家を出ていく姿を想像するだけで涙が出てきます。もちろん幸せにはなってほしいけれど、ずっと私のそば