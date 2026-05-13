＜全米プロ事前情報◇12日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞ 海外メジャー第2戦「全米プロゴルフ選手権」が、14日に開幕する。日本勢からは、松山英樹、久常涼、比嘉一貴、金子駆大の4人が出場する。開幕に先がけ、予選ラウンドの組み合わせが発表された。〈写真〉松山英樹の大きなトップがポイントだった！日本勢の先陣を切るのは、日本時間14日の午後9時35分の比嘉。ライアン・フォックス（ニ